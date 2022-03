Une majorité d'Ukrainiens confiants dans la victoire contre la Russie, selon un sondage

Selon cette enquête, 92% des interrogés pensent que l'Ukraine pourra repousser l'attaque de la Russie, contre 6% qui n'y croient pas du tout. Parmi les personnes confiantes dans la victoire, 57% pensent que l'Ukraine gagnera la guerre dans les semaines à venir (dont 18% qui pensent que cela se fera dans la semaine et 39% dans les prochaines semaines).

18% des interrogés estiment de leur côté que la guerre durera plusieurs mois et 9% qu'elle se terminera dans six mois ou plus, tandis que 16% n'ont pas répondu.