Une œuvre dégradée et déchirée par une militante pro-palestinienne au Royaume-Uni

Un nouveau tableau pris pour cible. Une militante du groupe Palestine Action a lacéré ce vendredi à l'université de Cambridge un portrait de Lord Arthur Balfour, ancien ministre britannique, auteur en 1917 d'une déclaration exprimant le soutien du Royaume-Uni à l'établissement d'un "foyer national pour le peuple juif" en Palestine.

Une vidéo de l'incident a été mise en ligne sur X par Palestine Action, qui se décrit comme un "réseau d'action directe" dont l'objectif est de dénoncer "la complicité britannique" avec l'État d'Israël. On y voit une militante asperger de peinture rouge et lacérer avec ce qui semble être un cutter ce tableau de 1914 signé Philip Alexius Laszlo et accroché sur un mur de Trinity College.

La police a confirmé l'incident et précisé qu'une enquête avait été lancée. "Aucune arrestation n'a eu lieu à ce stade", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Dans une déclaration transmise à l'AFP, le Trinity College "regrette les dégâts causés au portrait [...] durant les heures d'ouverture au public" de l'établissement. Palestine Action estime de son côté que cet acte "symbolise le bain de sang du peuple palestinien depuis la publication de la déclaration de Balfour en 1917", écrit le groupe dans un communiqué, dénonçant l'opération militaire israélienne à Gaza.

La déclaration Balfour, datant du 2 novembre 1917, est considérée comme un jalon important ayant favorisé la création d'Israël en 1948. "Les Britanniques ont initié le nettoyage ethnique de la Palestine, réalisant l'objectif sioniste de construire leur 'maison' sur des communautés, des villes, des villages, des fermes et des terres ancestrales palestiniennes", dénonce Palestine Action dans son communiqué.

La déclaration Balfour, adressée au Lord Walter Rothschild, éminent sioniste britannique, demandait également à ce que "rien" ne soit "fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont les juifs jouissent dans tout autre pays".