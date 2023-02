Une paix Israël-Arabie saoudite ? "J'en serais ravi, mais c'est leur décision", répond Netanyahu sur LCI

Une telle résolution du conflit entre Jérusalem et Ryad "pourrait changer l'Histoire. Je pense que ce serait encore plus important que les accords d'Abraham", a aussi jugé Benjamin Netanyahu. Car cela "amorcerait la fin du conflit israélo-arabe et ça amorcerait une fin réaliste du conflit israélo-palestinien."

Dès lors, quand est-il possible d'imaginer un accord ? "Probablement plus rapidement que ne le pensent les gens. Mais ça dépend du pouvoir saoudien. (...) Je ne crois pas que ça doivent forcément prendre plusieurs années. La porte est ouverte", a répondu le Premier ministre d'Israël.