Une personne meurt de la faim toutes les quatre secondes dans le monde, selon plus de 200 ONG

Loin d'être éradiqué, le fléau de la sous-nutrition s'aggrave dans le monde : une personne meurt actuellement de faim toutes les quatre secondes, selon les estimations les plus sévères de plus de deux cents ONG, qui demandent aux dirigeants mondiaux réunis à New York "d'agir pour stopper la crise mondiale de la faim".

"Les organisations venant de 75 pays ont signé une lettre ouverte pour exprimer leur indignation face à l'explosion du nombre de personnes souffrant de la faim et pour faire des recommandations, alors que 345 millions de personnes dans le monde souffrent de faim aiguë, un nombre qui a plus que doublé depuis 2019", soulignent ces 238 organisations dans un communiqué.

"Le monde s'éloigne de son objectif d'éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030", signalait déjà en juillet dernier l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Il y a près de 20 ans, en 2006, l'association Action contre la Faim affirmait déjà qu'une personne mourrait de la faim toutes les quatre secondes dans le monde.