Une publicité en Ukraine appelle-t-elle à "trancher la gorge" des soldats russes ?

"Maintenant, vous allez tous mourir." La menace est on ne peut plus claire. D'autant plus lorsqu'elle est lancée par une femme aux airs de faucheuse, vêtue d'un habit traditionnel ukrainien. Faucille à la main, visage tuméfié, elle est plantée au beau milieu d'un champ de blé, symbole de son pays. Dans la vidéo, sous-titrée en anglais, elle prévient l'envahisseur russe de la riposte à venir, au nom des victimes de "Boutcha, Irpin, Kiev, Kharkiv, Odessa et Marioupol". Et de mettre à exécution son appel. Face caméra, les yeux rivés vers l'objectif, elle imite une décapitation sur un acteur à ses pieds. En blouse rayée, il représente l'occupant russe. Une vidéo particulièrement macabre qui aurait été diffusée "à la télévision ukrainienne", d'après l'internaute qui la partage. Nous avons voulu en savoir plus.