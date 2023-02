"Une question de vie, de mort et d'Europe" : Volodymyr Zelensky acclamé devant le Parlement européen

Axant son discours sur la solidarité, Volodymyr Zelensky a toutefois réitéré son appel à de nouvelles livraisons d'armes. "Nous vous demandons de continuer de nous aider, d'accroître votre aide", a-t-il lancé avant d'estimer que cette aide était "une question de vie, de mort et d'Europe". "Nous nous défendons, nous vous défendons (...) Je suis certain que l'agression russe va se casser les dents sur notre défense", a-t-il assuré, avant de saluer la décision de l'UE d'avoir ouvert la voie à une adhésion de l'Ukraine, six jours après le déclenchement de l'offensive russe.

"Nous avons une histoire commune, c'est celle de l'Europe, nous sommes européens", a affirmé Volodymyr Zelensky. "Nous voulons devenir membres de l'Union européenne, l'Ukraine souhaite participer à cet effort, l'Ukraine veut gagner son adhésion", a encore assuré le président avant de conclure : "Nous ne comptons pas que sur les paroles, nous agissons. Nous ne reculons pas devant l'ennemi, nous tenons bon. L'Europe restera avec nous, libre. Gloire à l'Ukraine".