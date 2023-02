"Ne vous approchez plus" : une "rencontre" sous haute tension entre deux avions de chasse américain et chinois

Cette "rencontre" un peu particulière s'est déroulée alors que l'avion de reconnaissance volait "à 21.500 pieds au-dessus de la mer de Chine méridionale, à 30 milles des îles Paracels". Un territoire contesté, constitué d'un "groupe d'environ 130 petits atolls, dont les plus grands abritent des bases militaires chinoises". Tout d'abord, une voix s'est fait entendre : "Disant qu'elle vient d'un aéroport de l'Armée populaire de libération, elle crépite sur la radio du P-8 Poseidon de la marine américaine". Le message envoyé par les militaires chinois est très clair : "Avions américains. L'espace aérien chinois est de 12 miles nautiques. Ne vous approchez plus, ou vous portez toute la responsabilité", rapporte le reporter de CNN. Une mise en garde sans ambiguïté avant d'éventuelles manœuvres de défense.

Dans la foulée, un avion de chasse chinois armé de missiles air-air a intercepté l'avion américain, se rapprochant de lui à seulement 500 pieds, soit un peu plus de 150 mètres. Le journaliste qui raconte la scène ne cache pas sa surprise : "L'avion de chasse chinois était si proche que l'équipage de CNN pouvait voir les pilotes tourner la tête pour les regarder – et pouvait distinguer l'étoile rouge sur les ailerons de queue et les missiles dont il était armé", rapporte-t-il.