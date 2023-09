Une soixantaine d'avions et 10 navires de guerre chinois observés au large de Taïwan

Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué ce jeudi sur X (anciennement Twitter) que 68 avions et 10 navires de l'armée chinoise avaient été détectés entre mercredi et jeudi matin près des côtes de l'île. D'après les autorités taïwanaises, ces appareils mènent un "entraînement maritime et aérien conjoint" dans le Pacifique occidental, et seraient en route pour rejoindre le porte-avions chinois Shandong.

Lundi, le Shandong avait été détecté à 111 kilomètres des côtes taïwanaises. Même constat du côté des autorités japonaises, qui ont indiqué mercredi avoir détecté six navires chinois, dont des frégates, des destroyers et un navire rapide de soutien, tous naviguant à l'est de Taïwan.