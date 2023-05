"Une tarée" : Trump continue d'attaquer E. Jean Caroll après avoir été déclaré responsable d'agression sexuelle

La veille, Donald Trump a pourtant été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement et diffamé cette ancienne journaliste et autrice américaine en 1996, dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais, Bergdorf Goodman. Il doit désormais verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts à son accusatrice, sans que le jury ne retienne l'accusation de viol qui pesait contre lui. Devant un public acquis à sa cause mercredi, ce dernier est allé jusqu'à traiter Elizabeth Jean Carroll de "tarée".

Également interrogé par la journaliste sur sa côte de popularité, qui pourrait pâtir de cette nouvelle décision de justice le visant, Donald Trump a rétorqué que les récents sondages avaient "augmenté". À l'occasion de son retour sur la chaine de télévision, ce dernier s'est montré fidèle à lui-même, répétant à l'envie que le scrutin de 2020 était "truqué" et qu'il fallait être un "idiot" pour ne pas le reconnaitre. Une fausse accusation, instrumentalisée par les trumpistes les plus radicaux pour envahir le Capitole en janvier 2021.