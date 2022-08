Une touriste française attaquée par un ours polaire au Svalbard

Au Svalbard, un territoire au cœur de vives tensions entre la Norvège et la Russie, situé à un peu plus d'un millier de kilomètres du pôle Nord, le port d'un fusil est obligatoire lorsqu'on s'aventure hors des communautés urbaines, pour pouvoir se défendre, en cas de rencontre fortuite avec un ours, car ces derniers pèsent entre 300 et 600 kg pour les mâles et moitié moins pour les femelles. Six attaques mortelles y ont été dénombrées depuis 1971. La dernière, impliquant un Néerlandais de 38 ans remonte à 2020.