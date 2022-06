Union européenne : la Géorgie "prête à travailler avec détermination" pour obtenir le statut de candidat

De leur côté, l'Ukraine et la Moldavie ont officiellement obtenu le statut du candidat à l'UE. "C'est un moment unique et historique dans les relations Ukraine-UE", s'est félicité le président ukrainien. "L'avenir de l'Ukraine se trouve au sein de l'UE", assure-t-il. "C'est le plus grand pas vers le renforcement (politique) de l'Europe", martèle-t-il.

Au contraire, les pays des Balkans occidentaux, déjà candidats à l'adhésion, mais bloqués depuis des années dans l'antichambre de l'UE, n'ont pas caché leur amertume. "C'est une bonne chose de donner le statut" de candidat à Kiev, a reconnu le Premier ministre albanais Edi Rama... tout en conseillant aux Ukrainiens de ne "pas se faire d'illusions" sur une adhésion rapide par la suite.