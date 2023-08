"Un élargissement d'ici 2030" ? Le président du Conseil européen ouvert à l'adhésion de nouveaux membres

Cinq autres pays sont aussi candidats : l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Ils ont entamé pour certains des négociations avec l'UE depuis plus de dix ans. Charles Michel a reconnu que "la lenteur de ce cheminement vers l'UE en a déçu beaucoup, à la fois dans la région et au sein de l'Union". Un sommet entre l'organisation et les pays des Balkans occidentaux est prévu en marge du Conseil européen prévu en décembre à Bruxelles.