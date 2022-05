Union européenne : une adhésion de l'Ukraine prendrait-elle vraiment 15 à 20 ans ?

L'Ukraine peut-elle se mettre en conformité avec tous les critères évoqués plus haut ? La question se révèle délicate à trancher. Plusieurs points bloquants émergent rapidement, note toutefois Vincent Couronne. "Gardons à l'esprit qu'il s'agit d'un pays pauvre, qui plus est affaibli par le conflit actuel. L'Ukraine affiche un PIB par habitant 3 à 4 fois inférieur à celui de la Roumanie !" Sans même évoquer les problèmes de corruption, souvent dénoncés.

"Juridiquement, il est possible de faire une procédure accélérée. Ça pourrait se faire en l'espace d’un an", estime l'expert. "Il faudrait pour cela une unanimité des pays membres et accepter une opération qui nous coûterait très très cher". Le financement de la reconstruction de l'Ukraine serait en effet en partie assumé par l'UE, via sa politique de cohésion. Rien n'exclut en théorie que de petits arrangements soient noués afin de contourner des points bloquants, on pense notamment à des accords nommés "opt-out", des dérogations portant sur des politiques européennes et négociées entre un État membre et les autres partenaires. Cela peut concerner le commerce, la question des travailleurs détachés, les investissements étrangers, ou bien encore des accords de défense. Bien que les États soient "maîtres des traités", comme le rappelle Vincent Couronne, il reste "assez délicat d'imaginer une procédure d'adhésion qui serait pour ainsi dire à la carte, puisque cela viendrait dénaturer la cohérence du projet européen et ses principes".

Par le passé, des pays comme la Grèce et la Suède ont eu besoin de respectivement 5 et 4 ans pour faire leur entrée dans l'UE, mais des pays de l'est de l'Europe, tels que la Hongrie ou la Pologne, ont vu leur dossier patienter 10 ans. Ces deux pays semblent plus facilement comparables avec l'Ukraine, si bien que le chercheur estime que la prudence de Clément Beaune est compréhensible et au fond assez logique. Cela explique en partie pourquoi le gouvernement plaide aujourd'hui pour la mise sur pied d'un nouvel ensemble, une "communauté politique européenne", telle que l'a présentée Emmanuel Macron, au sein de laquelle l'Ukraine pourrait plus facilement trouver sa place à court terme.