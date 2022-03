Présidentielle américaine 2020 : un juge estime "probable" que Trump ait violé la loi

Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump avaient pris d'assaut le Capitole à Washington, semant le chaos et interrompant pendant quelques heures la certification par les élus du résultat de l'élection présidentielle, dont Joe Biden est sorti gagnant. Plus d'un an après, le juge David Carter a expliqué dans un dossier que "la cour estime qu'il est plus probable qu'improbable que le président Trump a tenté de manière corrompue de faire entrave à la session du Congrès le 6 janvier 2021".

Si cet avis n'a pas de conséquence judiciaire pour l'ancien hôte de la Maison Blanche, il met la pression sur le ministère de la Justice, qui est le seul à pouvoir inculper Donald Trump pour sa responsabilité alléguée dans l'assaut.