Usine confinée en Chine : des délais de livraison d'iPhone plus longs, prévient Apple

Une mise à l'arrêt qui impacte forcément la marque à la pomme, puisqu'elle fabrique plus de 90% de ses produits dans ce pays d'Asie. Résultat : selon une évaluation du cabinet spécialisé TrendForce, Apple produira 2 à 3 millions d'iPhone en moins ce trimestre. Et parmi les modèles touchés, les fameux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Alors que l'entreprise et les experts tablaient sur une forte demande de ce modèle pour les fêtes, il faudra donc s'armer de patience. "Les clients vont devoir attendre plus longtemps pour recevoir leurs nouveaux produits", a prévenu le groupe américain.