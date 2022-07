Vergetures, masectomie, poils : l'Espagne lance une campagne pour défendre la diversité des corps féminins

L’affiche publiée par les autorités montre cinq femmes souriantes en maillot à la plage, d'âges et de morphologies différents, dont plusieurs sont en surpoids, une est une personne de couleur, une autre a les cheveux roses, quand la dernière est topless et a subi une masectomie, le présentant ainsi qu'un sein. Certains détails montrent également des poils au niveau des jambes et des aisselles, avec des bourrelets et des vergetures.