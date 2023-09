Vacanciers marocains morts en jet-ski : les gardes-côtes ont tiré après un "refus d'obtempérer", assure Alger

Alors que la polémique enfle au Maroc, l'Algérie livre sa version. Trois jours après que des médias marocains ont relayé la mort de deux vacanciers, dont un Franco-Marocain, lors d'une virée en mer en jet-ski, le ministère de la Défense algérien a affirmé, ce dimanche 3 septembre, que "des tirs de sommation" avaient été effectués mardi par des gardes-côtes algériens puis des "coups de feu tirés" face à "un refus d'obtempérer" des touristes.

Selon les médias marocains et des avocats qui ont dit vouloir porter plainte en France, Bilal Kissi, un vacancier franco-marocain, et l'un de ses proches, Abdelali Mechouar, titulaire d'un titre de séjour régulier en France, ont été tués par les garde-côtes algériens, après s'être égarés. Les deux victimes faisaient partie d'un groupe de touristes partis de la station balnéaire de Saïdia, située dans le nord-ouest du Maroc près de la frontière algérienne, pour faire du jet-ski, selon le témoignage du frère aîné de Bilal Kissi, Mohamed. L'homme, également présent, a expliqué avoir réussi à échapper aux tirs et à regagner la plage.

"Lors d'une patrouille de sécurisation et de contrôle au niveau de nos eaux territoriales, une unité des garde-côtes a intercepté, mardi à 19h47 (20h47 à Paris), trois jet-skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales", a indiqué le ministère algérien dans un communiqué. "Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses", selon la même source.