Covid : non, l'Italie n'a pas mis fin à la vaccination obligatoire à cause "des décès et effets indésirables"

Face à cette situation d'urgence, et considérant que "les questions de constitutionnalité" soulevées par la plaignante "ne sont pas manifestement non fondées", le juge a donc décidé de sa réintégration. Il a estimé que si le "souci du législateur" était "de protéger la santé" des plus fragiles via l'obligation vaccinale, celle-ci "ne semble pas pouvoir atteindre le but recherché". Arguant qu'une personne vaccinée peut être contagieuse, le tribunal relevait que "le simple fait qu'un travailleur se soit fait vacciner ne garantit pas que qu'il ne contracte pas le virus et que, par conséquent, il n'infecte pas les personnes qu'il y côtoie, en l'occurrence les clients de l'établissement de santé".

Face au caractère "déraisonnable" de cette règle pour la soignante, le juge a ordonné sa réintégration. Soit, "la mesure conservatoire la plus appropriée pour garantir provisoirement le droit de la requérante dans l'attente d'un procès sur le fond." Rien à avoir avec de prétendus décès ou effets secondaires liés au vaccin. Interrogée en ligne sur la source de l'information qu'elle partageait, l'actrice Véronique Genest a répondu que cela lui importait peu.