Au Canada, les anti-vaccins envoyés chez le psy ?

Dans la vidéo qui accompagne la publication, on entend effectivement un homme tenir ces propos, en anglais, au micro d'une femme qui s'adresse à lui en l'appelant "Docteur Makis". Ce qui permet de comprendre qu'il s'agit d'un médecin anti-vaccin vivant en Alberta, une province de l'Ouest canadien. Quant à la femme, il s'agit de Laura-Lynn Tyler Thompson, une figure populaire au Canada, notamment dans les sphères complotistes et catholiques, en tant que cheffe du parti catholique Christian Heritage Party of British Columbia. Elle fut particulièrement active lors du Convoi de la liberté, ce mouvement de contestation des camionneurs contre l'obligation vaccinale. C'est sur son compte Odysee, la plateforme de vidéos préférée des anti-vaccins, qu'on retrouve cette interview dans son intégralité, soit un peu plus de 8 minutes. Vidéo dans laquelle il répète à tort que "80 jeunes médecins" sont décédés des suites de l'injection ou que le vaccin viendrait dégrader le système immunitaire. Deux fausses informations vérifiées ici et ici.