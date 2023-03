Le pape François hospitalisé, ses rendez-vous annulés

Voilà qui ne va pas rassurer sur l'état de santé du pape François. Diminué depuis de longs mois, contraint de se déplacer en fauteuil depuis mai 2022, le souverain pontife de 86 ans a été hospitalisé, mercredi 29 mars, à Rome, pour des examens programmés, a annoncé le Vatican, sur fond d'interrogations récurrentes sur la condition physique du chef de l'Église catholique. "Le Saint-Père se trouve à (l'hôpital) Gemelli depuis cet après-midi pour des contrôles précédemment programmés", a annoncé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, sans donner plus de précisions.

En début de soirée, les rendez-vous de François ont été annulés pour la journée de jeudi, dans l'attente du résultat de ses examens. "L'agenda du pape a été libéré dans l'éventualité de la poursuite de ses examens", a indiqué à l'AFP une source vaticane, ajoutant qu'il était "possible" que Jorge Bergoglio, de son nom civil, passe la nuit à l'hôpital. Selon le quotidien italien Il Corriere della Serra, qui s'appuie sur des sources hospitalières, le Saint-Père, arrivé en ambulance, aurait ressenti une détresse respiratoire et eu des problèmes cardiaques. À ce stade, son état serait considéré comme "non inquiétant".