Le pape François à Venise, premier déplacement en sept mois pour rassurer les fidèles

Le pape François est attendu à Venise (Italie) ce dimanche pour une visite éclair. Il s'agit du premier déplacement du souverain pontife hors de Rome en l'espace de sept mois. Un voyage en partie motivé par la nécessité de rassurer l'opinion, la santé du pape ayant été très fragile ces derniers mois.

Un moment historique puisqu'il sera le premier pape à visiter la Biennale de Venise José Tolentino de Mendonça, cardinal portugais

François doit arriver en hélicoptère à 8h, heure française, à la prison pour femmes de l'île de la Giudecca, qui abrite le pavillon du Saint-Siège à la 60ᵉ Biennale d'art contemporain de Venise. Dans cet ancien couvent, qui accueille des femmes condamnées à de longues peines, l'évêque de Rome, sensible à la place des marginalisés, rencontrera les 80 détenues et visitera l'exposition qu'elles ont montée aux côtés de dix artistes.

"Ce sera un moment historique puisqu'il sera le premier pape à visiter la Biennale de Venise", a estimé le conservateur de l'exposition, le cardinal portugais José Tolentino de Mendonça, lors d'une conférence de presse.

Le quatrième pape à se rendre dans la Cité des Doges

Le pape s'exprimera ensuite devant des jeunes à 10h, heure française, devant l'emblématique basilique Santa Maria della Salute, dont le dôme majestueux domine l'entrée sud du Grand Canal, à deux pas de la place Saint-Marc.

Après avoir rejoint la célèbre place grâce à un pont éphémère, il présidera une grande messe à 11h, en présence de nombreux responsables politiques et religieux. Il quittera la Lagune en début d'après-midi pour rentrer au Vatican.

Après Paul VI (1972), Jean-Paul II (1985) et Benoit XVI (2011), François est le quatrième pape à se rendre dans la Cité des Doges. L'histoire de la Sérénissime est étroitement liée à celle de la papauté. Au XXe siècle, trois patriarches de Venise sont devenus papes.

Le diocèse de Venise est un des plus grands de la péninsule avec 125 paroisses. Venise est en outre l'un des rares patriarcats de l'Église latine.

Cette visite intervient aussi alors que le Vatican vient d'officialiser une ambitieuse tournée papale aux confins de l'Asie et de l'Océanie en septembre (Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor oriental et Singapour), le plus long voyage de son pontificat, qui s'annonce comme un ambitieux défi sur le plan physique.