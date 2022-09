"Référendums" d'annexion, Ukraine, Occident : ce qu'il faut retenir du discours de Vladimir Poutine

"Nous ne pourrons plus revenir dans le passé, dans l'Union soviétique, mais il n'y a rien de plus important que la volonté des peuples de revenir vers la Russie", a insisté Vladimir Poutine, affirmant que le "peuple du Donbass a connu un génocide" et que "dans les régions de Kherson et Zaporijia, on essayait de leur faire détester tout ce qui est russe".

Enfin, le chef du Kremlin a assuré que la Russie allait tout faire "pour assurer la sécurité de notre peuple" et "reconstruire, les villes, les villages, les écoles, les systèmes de santé et d'éducation". Les habitants de ces quatre régions sont "nos citoyens pour toujours", a-t-il conclu sur le sujet.