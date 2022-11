Venezuela : "accord partiel" entre le pouvoir et l'opposition, les États-Unis allègent l'embargo pétrolier

Le pouvoir et l'opposition du Venezuela ont signé, ce samedi 26 novembre, à Mexico "un second accord partiel en matière de protection sociale" au terme de négociations suivies de près par les États-Unis, la France, l'Espagne, la Norvège, le Mexique et la Colombie. Les représentants du président Nicolas Maduro et de l'opposition ont signé cet accord - après une interruption des pourparlers de 15 moins - au terme de négociations qui représentent "un espoir pour toute l'Amérique latine" et "le triomphe de la politique", a salué le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

La signature de cet accord s'est immédiatement traduit par un allègement des sanctions pétrolières américaines envers le régime de Caracas, sur fond d'isolement de la Russie. Le gouvernement américain a ainsi autorisé le géant pétrolier Chevron à reprendre partiellement ses activités d'extraction de pétrole au Venezuela juste après l'annonce d'un "second accord partiel de protection sociale du peuple vénézuélien".