Venezuela : le reggaeton dans le viseur du procureur général

"J'ai dénoncé le fait que dans les écoles maternelles du monde entier (on écoute du reggaeton), et si cela se produit au Venezuela, croyez-moi, le ministère public inculpera la directrice de l'école ou l'enseignant qui s'y trouve", a-t-il dit. "J'ai vu des enfants de deux ou trois ans danser en mimant une relation sexuelle, et ceux qui le font ont encore des couches", a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : "il s'agit de la dissolution de la famille. Si vous avez des jeunes qui pensent à se droguer, qui pensent que toute personne du sexe opposé est mauvaise et que l'amour n'existe pas, que tout n'est que vulgarité, où cela va-t-il nous mener ? Pour moi, c'est un plan de domination".