Surtourisme : à partir de 2024, il faudra payer pour visiter Venise

C'est une petite révolution. Dès 2024, les touristes devront payer un ticket d'entrée pour visiter la célébrissime ville italienne de Venise, certains jours. La décision a été officiellement prise ce mardi 5 septembre par le Conseil municipal vénitien. Concrètement, une trentaine de jours par an, un billet sera nécessaire pour pénétrer dans la ville. Prix affiché de ce laissez-passer : 5 euros par personne.

Le projet était dans les cartons de la ville depuis de longs mois, mais avait été plusieurs fois reporté. Cette taxe sera payable en ligne et contrôlable via un QR code aux accès à la ville. En cas de non-respect, les amendes pourront atteindre les 300 euros. "Nous nous posons en précurseurs au niveau mondial, conscients de l'urgence de trouver un nouvel équilibre entre les droits de ceux qui vivent, étudient ou travaillent à Venise et ceux qui visitent la ville", détaille dans le Corriere del Veneto, le conseiller délégué au tourisme Simone Venturini.

Le Conseil municipal de Venise doit encore se réunir pour décider quelles seront les 30 journées "noires". La presse italienne évoque une première journée test entre le 31 mars et le 25 avril 2024.

"Il est nécessaire de mettre en place une gestion innovante des flux, capable de freiner le tourisme quotidien", ajoute l'élu vénitien au quotidien local. Il faut dire que, fin juillet, l'Unesco a recommandé de placer la cité des Doges sur la liste du patrimoine mondial en péril. L'institution onusienne jugeait alors que l'Italie ne prenait pas assez de mesures pour lutter contre les conséquences du surtourisme.