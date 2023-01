Vente de Rafale : la Colombie et la France échouent à conclure un accord

Ça ne plane plus pour Dassault. La Colombie et l'avionneur français n'ont pas réussi à finaliser dans le délai imparti les négociations en vue de l'acquisition par Bogota de Rafale, a annoncé, lundi 2 janvier, le ministère de la Défense colombien. L'acquisition des avions français, dont l'annonce avait été officialisée le 21 décembre dernier, devait être formalisée avant la fin de l'année 2022, comme stipulé par le Conseil national de la politique économique et sociale (Conpes), un organe consultatif de l'exécutif colombien qui avait approuvé le budget pour l'achat des appareils.

La Colombie avait annoncé envisager d'acheter 16 Rafale pour un montant de trois milliards d'euros afin de remplacer ses chasseurs israéliens Kfir. Les Rafale sont "la meilleure option pour le pays en termes de prix, d'efficacité et d'opérabilité", avait indiqué la présidence colombienne, disant avoir "présélectionné l'offre du gouvernement français". "Un accord définitif n'a été conclu (...) ni avec l'un ni avec l'autre des deux soumissionnaires présélectionnés", a déclaré le ministre de la Défense colombien Ivan Velasquez à la radio La W. Bogota négociait en même temps l'acquisition d'avions suédois Gripen.