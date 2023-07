L’armée suisse a-t-elle été déployée à Zurich après les scènes de violences en France ?

"Le gouvernement suisse utilise l'armée pour contenir les émeutes qui se propagent à travers la frontière française", selon ce tweet venant d’un compte prorusse, publié dimanche 2 juillet. La séquence de 40 secondes, filmée de nuit, est également partagée sur TikTok et sur YouTube, sous la mention "France riots" ("émeutes en France"). Cette vidéo remonte au moins au 28 juin, date à laquelle elle a été postée sur Twitter et sur Telegram. Au lendemain de la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre, cette chaine Telegram poste ces images et cette explication : "Hier soir près de l’aéroport de Zurich". Sans aucune référence aux violences urbaines. Et pour cause, la présence de chars militaires à Zurich n’a aucun lien avec celles-ci, mais s'explique par un exercice conduit par l’armée suisse.