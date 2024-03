Infox sur la mort de Charles III : d'où vient cette folle rumeur ?

Selon une rumeur, largement partagée par les canaux de désinformation, le roi Charles III serait mort lundi. Une "annonce" rapidement démentie par Londres, avec l'aide de son ambassade en Ukraine. Autopsie d'une infox venue de Russie.

La famille royale est au cœur de toutes les spéculations. Mais tandis que l'absence médiatique de Kate Middleton a défrayé la chronique la semaine dernière, ce lundi 18 mars, c'est l'état de santé du roi Charles III qui est au cœur des inquiétudes. S'appuyant sur un faux document, des médias russes ont affirmé que le roi du Royaume-Uni serait mort. Une "annonce" rapidement démentie par Londres. Si le souverain britannique est bien atteint d'un cancer, il "poursuit ses affaires officielles et privées". Nous avons retracé l'origine de cette rumeur folle.

Une rumeur née dans un canal Telegram russe

Dès lundi après-midi, cette déclaration apparait sur plusieurs médias russes proches du pouvoir. On en retrouve ainsi la trace sur le site d'information de Mash, sur le compte personnel de Vladimir Soloviev, l'ex-opposant à Poutine devenu propagandiste en chef, ou sur le média Sotavision. En plus de l'annonce, ces sources publient une image qui reproduit l'iconographie des annonces de Buckingham Palace, avec le sceau officiel de la résidence du monarque. Pourtant, plusieurs indices auraient dû clairement remettre en doute la crédibilité de cette communication : sur la capture d'écran, les contours du texte sont flous, la mise en forme du texte ne correspond pas à celle utilisée par Buckingham Palace dans ses communications officielles et le courrier n'est relayé par aucun titre de presse britannique.

Mais avant d'être partagée par ces relais du Kremlin, l'infox a commencé par circuler à bas bruit. La fausse information est ainsi arrivée très tôt dans la matinée, d'après nos recherches. C'est le canal "Open Ukraine" qui a, en tout premier, lancé la rumeur. Une première publication est apparue dès 6h02 (heure française), dans laquelle l'auteur écrit : "Il est probable que le roi de Grande-Bretagne soit mort ou presque." Deux minutes plus tard, cette chaine, identifiée comme un canal de diffusion de la désinformation russe, confirmait.

Cette publication est toutefois restée peu visible avant la diffusion du faux communiqué. Avant de devenir virale, nous avons retrouvé la toute première occurrence de ce document falsifié sur le canal Telegram de "Oncle Slava". Il a été mis en ligne à 12h47 heure française, une quinzaine de minutes avant sa diffusion dans les médias russes. Suivi par près d'un demi-million de personnes, ce compte était tenu par Stanislav Andreev, un propagandiste qui aimait moquer les Ukrainiens, avant son décès. Depuis, il est dirigé par son fils, qui distille à longueur de publication sa haine pour l'Occident. Et ce, à grand coup d'informations créées de toute pièce, de rumeurs et de spéculations en tout genre. Une position clairement assumée. D'ailleurs, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le canal n'a jamais modifié sa publication, ni publié d'explication sur la diffusion de ce faux communiqué.

Ensuite, cette infox a été appuyée par des vidéos prétendant montrer les drapeaux en berne au-dessus de la résidence officielle des souverains britanniques. Des images qui remontent en réalité au décès de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022.

Le faux communiqué annonçant le décès du roi Chales III est apparu sur le canal Telegram "Oncle Slava" à 12h47, heure française, le lundi 18 mars 2024 - Telegram / Les Vérificateurs

Cette infox est donc née dès lundi matin dans des canaux Telegram pro-russes, avant d'être plus massivement partagée par des médias russes. Si la raison derrière cette opération reste mystérieuse, les articles sur la famille royale britannique en Russie alimentent les théories conspirationnistes. En commentaire, les internautes remettent en cause la crédibilité de Buckingham Palace, estimant que la mort du souverain serait cachée. "On se souvient de l'histoire de la mort d'Elizabeth II, dont la mort n'a pas été officiellement annoncée avant plusieurs jours", écrit même le journal en ligne Mash. Une réécriture totale de l'histoire, qui permet d'alimenter un narratif pro-russe qui tend à discréditer la parole officielle des pays occidentaux.

