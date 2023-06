Vers un futur pass sanitaire mondial sous la houlette de l'OMS

Selon un communiqué commun rendu public, l'objectif est de transformer le pass européen, déjà le plus répandu sur la planète avec 80 territoires et pays connectés, en un "bien public mondial". Ce faisant, le système doit "contribuer à faciliter la mobilité et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles et futures pour la santé, y compris pandémies". Il sera "fondé sur les principes d'équité, d'innovation, de transparence et de protection des données et de la vie privée", assure Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'OMS n'aura pas accès aux données personnelles, auxquelles seules les autorités auront accès, mais pourra vérifier l'authenticité des certificats individuels.