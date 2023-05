Vers une réduction du nombre de vaches ? Comment aux Pays-Bas cette politique a conduit un parti populiste au Parlement

Un pari trop risqué ? Alors que la Cour des comptes recommande d'imposer une réduction du cheptel de vaches en France pour abaisser les émissions de CO2 et respecter ses engagements climatiques, les éleveurs de bovins voient rouge. Depuis la parution de ce rapport, lundi 22 mai, les professionnels du secteur, premier producteur européen de viande bovine et responsable de près de 12% des émissions de CO2 en France, réagissent en cascade contre cette proposition. Si elle était appliquée, celle-ci pourrait s'avérer finalement contre-productive, selon certains d'entre eux.

Le risque : tomber dans un scénario "à la néerlandaise", comme l'a évoqué le directeur général de la fédération des transformateurs laitiers (Fnil), François-Xavier Huard, sur Twitter lundi. "Non, la baisse du cheptel n'est pas une fatalité ! Non, un scénario à la néerlandaise n'est pas inéluctable ! Oui, nous avons besoin d'un élevage laitier en France !!", a-t-il écrit, en référence à la situation politique aux Pays-Bas. En mettant en application son "plan azote", l'an dernier, qui prévoit une diminution de moitié de ses émissions d’azote d'ici à 2030, impliquant une réduction de 50% du cheptel bovin national et la fermeture de 5% des fermes du pays, le gouvernement de coalition néerlandais a essuyé un fiasco politique. On vous explique.