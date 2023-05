"La lutte continue" : rare apparition publique de Salman Rushdie, neuf mois après son agression

Il n'avait plus été vu en public depuis neuf mois. Pour la première fois depuis l'attaque au couteau, qui a failli lui coûter la vie, le 12 août dernier, à Chautauqua, dans l'ouest de l'État de New York, Salman Rushdie est réapparu, jeudi 18 mai, à l'occasion du gala annuel PEN America. L'écrivain américano-britannique multi-primé, d'origine indienne, a été honoré par l'association à but non lucratif qui défend la liberté d'expression et célèbre la littérature, dont il a été le président de 2004 à 2006.

L'intellectuel de 75 ans, portant des lunettes avec un verre noir à l'œil droit, dont il a perdu l'usage, s'est fait photographier sur le tapis rouge du gala dans l'écrin du Musée américain d'histoire naturelle près de Central Park, à Manhattan. Sa présence n'avait pas été annoncée et il s'est adressé, ému, aux 700 invités du gala. PEN America n'a jamais été aussi "importante", a assuré Salman Rushdie, cité dans un communiqué de l'organisation, fondée en 1922 et basée à New York. "Le terrorisme ne doit pas nous terroriser. La violence ne doit pas nous dissuader. La lutte continue", a-t-il proclamé en français, espagnol et anglais.