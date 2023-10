Version contre version : les images de l'explosion d'un hôpital à Gaza décryptées

Toutefois, certains récusent l'hypothèse d'une défaillance d'une roquette du Jihad islamique avec une troisième vidéo, géolocalisée par le Washington Post. Dans la bande sonore de la séquence, on entend distinctement un sifflement caractéristique d'une propulsion. L'origine de l'explosion serait dès lors nécessairement une roquette ou un missile, et pas un débris. Le problème, c'est que cette preuve ne suffit pas, puisque le son peut avoir été ajouté à l'image.

De nombreux spécialistes s'étonnent d'ailleurs du délai entre l'explosion et le son, comme Xavier Tytelman. Invité sur LCI, l'ancien aviateur militaire et spécialiste aéronautique s'interroge ce mercredi sur "l'authenticité du sonore". En plus, relève-t-il, "l'explosion sur le sol et la combustion" visibles à l'image "montrent qu'il n'y a pas de profondeur". Selon lui, il s'agirait plutôt d'"une explosion en surface qui ne correspond pas à un missile propulsé".