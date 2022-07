Victoire symbolique en mer Noire, l'Otan renouvelle son soutien à Kiev... Le point sur la situation en Ukraine

Nouveau soutien de l'Otan à Kiev. Réuni à Madrid depuis le mardi 28 juin, l'Otan et notamment les États-Unis, ont de nouveau affirmé leur soutien à l'Ukraine. Lors de la cérémonie de clôture du sommet, Joe Biden, le président américain, a déclaré "nous allons rester aux côtés de l'Ukraine et toute l'Alliance restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour assurer qu'elle ne soit pas battue par la Russie".

De nouvelles aides militaires annoncées par plusieurs États membres de l'Otan. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, s'est engagé à verser une rallonge d'un milliard de livres (1,16 milliard d'euros) et Joe Biden 800 millions de dollars supplémentaires. Le Trésor américain a également rendu public le gel d'avoirs supérieurs à un milliard de dollars d'une société ayant son siège aux États-Unis et contrôlée par l'oligarque et homme politique russe Souleiman Kerimov, déjà sanctionné par Washington.

De son côté, le président français, Emmanuel Macron, a prévu la révision de la programmation militaire de la France, indiquant que "nous devons maintenant, entrant dans une période de guerre, savoir produire plus vite, plus fort certains types d'équipements". Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a pour sa part jugé "ridicule" l'accusation du président Vladimir Poutine qui avait affirmé mercredi soir que l'Alliance atlantique avait des "ambitions impérialistes" à l'égard de la Russie.

La Turquie encourage à un cessez-le-feu. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui s'efforce de garder le contact avec les deux parties en se plaçant en médiateur, a de son côté appelé à "intensifier les efforts" pour un cessez-le-feu.