Que sait-on de l’incursion terrestre de l’armée israélienne à Gaza la nuit dernière ?

Elle s’est donc déroulée dans le secteur nord de la bande de Gaza, entre le checkpoint d’Erez et la ville de Sderot. L’armée israélienne a indiqué dans la foulée avoir détruit des positions du Hamas et publié des images en noir et blanc, sur lesquelles on voit des véhicules blindés et des bulldozers passer au travers d'un grillage de protection, similaire à celui séparant Israël de la bande de Gaza.

"En préparation des prochaines étapes des combats, Tsahal a opéré dans le nord de Gaza. Les chars et l'infanterie de Tsahal ont frappé de nombreuses cellules terroristes, des infrastructures et des postes de lancement de missiles antichar", a communiqué l’armée israélienne au petit matin, selon qui "les soldats ont depuis quitté la zone et sont retournés en territoire israélien". Sur CNN, le porte-parole de Tsahal, Peter Lerner, a précisé qu’il s’agissait "d’une opération claire et de grande ampleur destinée à créer de meilleures conditions pour les opérations au sol si et quand cela se produirait".