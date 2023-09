Guerre en Ukraine : des figurants ont-ils été engagés pour être filmés lors des élections dans les régions annexées ?

Une capture d'écran accompagne cette rumeur. On y découvre une offre d'emploi rédigée en russe pour un "temps partiel" comme "figurant". Il est précisé que la rémunération commencerait à 1300 roubles par jour, soit un peu plus de 12,50 euros. Certains internautes ajoutent que cette offre d'emploi vise clairement à filmer de prétendus participants aux scrutins qui ont eu lieu à Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Décrites comme des "élections illégales" par le Conseil de sécurité des Nations Unies, elles relèvent de "l'exercice de propagande", selon Washington.