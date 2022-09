Moscou et Washington s'accusent pour Nord Stream, demande d'annexion à la Russie… Le point sur la situation en Ukraine

En réponse aux référendums, de nouvelles sanctions occidentales ? Alors que Moscou assure que les régions ukrainiennes occupées ont fait un "choix libre et conscient en faveur de la Russie", les Occidentaux dénoncent une escalade russe et promettent de réagir. L’Union européenne propose notamment de plafonner le prix du pétrole russe et d’ajouter de nouvelles sanctions aux échanges commerciaux avec Moscou. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Canada ont répété qu’ils ne reconnaitront "jamais" les résultats des scrutins, une promesse déjà faite par les membres du G7.