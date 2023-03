REPORTAGE LCI - À Bakhmout, comment les tankistes tentent de résister aux assauts russes

Des inquiétudes partagées au plus sommet de l'État. Dans son allocution quotidienne publiée dans la soirée de mardi, Volodymyr Zelensky, a déclaré que "les plus grandes difficultés, comme auparavant, sont à Bakhmout (...) La Russie ne compte pas du tout ses hommes, les envoyant constamment à l'assaut de nos positions. L'intensité des combats ne fait qu'augmenter". Déjà lundi soir, il avait reconnu que la situation devenait "de plus en plus compliquée" pour les soldats ukrainiens, qui ont décrit des scènes rappelant celles de la Première Guerre mondiale.

"La situation aux alentours de Bakhmout est extrêmement tendue", a également alerté le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky. Selon lui, le groupe paramilitaire russe Wagner, en première ligne dans cette bataille, tente de "percer la défense de nos troupes et d'encercler la ville". Le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, a d'ailleurs revendiqué tour à tour ces dernières semaines la prise de localités autour de la ville du Donbass. Soledar est tombée en janvier, puis Krasna Gora en février, et samedi Iaguidné, située aux portes de la Bakhmout.