REPORTAGE - "Tout est cassé" : au Maroc, ces sinistrés du séisme doivent dormir dehors

Face à la situation, les esprits s'échauffent parfois, comme on le voit dans le reportage vidéo en tête de cet article. Les villageois ont beau se serrer les coudes, l'aide extérieure est si rare que le moindre désaccord peut dégénérer. Et puis une arrivée redonne le sourire. Joss est une Française installée au Maroc. Son coffre, elle l'a rempli de victuailles. Une goutte d'eau vu les besoins, mais un geste tellement apprécié. "On va continuer les actions pour essayer de leur apporter de la nourriture, le plus possible", assure-t-elle. Au final, des tentes ont aussi été installées par les autorités. Un soulagement pour ces familles qui espèrent toutes que le plus dur est passé.