VIDÉO - "On a besoin de tout" : au milieu des gravats, la détresse des sinistrés du séisme

Dans son périple au cœur de cette ville meurtrie, Tayfic tient à montrer les immeubles les plus récents. Ce sont pratiquement les seuls à être encore debout, car Kahramanmaras est l'une des villes les plus proches de l’épicentre. Avec des moyens dérisoires, certains habitants prêtent main forte à des secouristes débordés. Comme Ali et les siens. Avant le drame, ils habitaient un immeuble dont il ne reste aujourd'hui que des gravats. "Sous ces gravats, il y a des blessés et des gens qui agonisent et des morts. On n'en sait rien, mais personne ne nous aide. On ne nous laisse même pas le temps de creuser", affirme-t-il.

Tout autour d'eux, les rues sont devenues des refuges précaires, car les habitants ne veulent pas risquer leur vie dans le centre-ville. L’un des dangers les plus importants, ce sont en effet les immeubles qui sont encore debout, mais extrêmement endommagés. Il vaut donc mieux se tenir à distance : ils pourraient s’effondrer à tout moment. Un peu plus loin, dans une station d’essence, la file d’attente s’allonge d’heure en heure. Il faut patienter pour quelques litres d'essence, indispensables pour faire fonctionner les groupes électrogènes.