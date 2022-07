1 milliard sur 30 ans ou 600 millions tout de suite ? Le "dilemme" du super loto américain

Un dilemme cornélien attend toutefois l'heureux gagnant. En effet : le pactole d'un milliard de dollars mis en jeu ce vendredi correspond à la somme qu'il obtiendrait en acceptant d'étaler le paiement sur plus de trente ans (ce qui représente environ 9000 euros par jour, rien que ça !). S'il optait pour un versement en une seule fois, il ne recevrait "que" la somme de 603 millions (en partie imposable). Et vous, que feriez-vous si vous aviez les six bons numéros ?

"Sans hésiter, je prends les 600 millions ! Parce que ce qui est n'est pris n'est plus à prendre. À mon âge, je préfère en profiter tout de suite", répond, amusé mais sûr de son choix, un habitant de La Rochelle, dans la vidéo de TF1. Il y a les cigales d'un côté, et les fourmis de l'autre. "J'aurais peur de tout dépenser", confie un autre passant, qui cocherait dans ce cas la première option. De quoi "faire plein de choses pendant plus longtemps", abonde un autre.