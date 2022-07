VIDÉO - 10.000 hectares partent en fumée aux portes d'Athènes

Mercredi 20 juillet, la banlieue nord d'Athènes s'est embrasée, entrainant l'évacuation des centaines de personnes. Au lendemain du drame, Connie Ifandie est retournée dans ce qui était chez elle et qui n'est désormais que des murs calcinés. "On a construit cette maison avec mon mari il y a 30 ans et on y a mis tout notre cœur. Là, les enfants sont en vacances, ils ne savent pas encore", raconte-t-elle en larmes.