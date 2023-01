100 jours de révolte en Iran : les exécutions continuent, les protestants tiennent tête au régime

Ils n'ont jamais cessé depuis maintenant plus de 100 jours. Manifestations et destructions des symboles du pouvoir sont désormais beaucoup plus risquées. Les opposants sont traqués, les rassemblements interdits. Des images, qui pourraient valoir la mort à leur auteur, montrent les rues d'une ville où le gouvernement compte bien empêcher la contestation. Mais cela n'éteint pas la voix des opposants. "Morts aux dirigeants", scandent-ils, depuis leur appartement.