11e jour de la Guerre en Ukraine : la stratégie de la tension

Nous avons pu joindre un médecin sur place. Alex Wade, coordinateur médecin sans frontières en Ukraine. Il décrit une situation humanitaire catastrophique. "Il n'y a plus de nourriture dans les magasins, plus d'électricité. Ce qui est consternant, c'est qu'il n'y a plus d'eau potable. Pour boire, les gens utilisent l'eau de pluie ou la neige", évoque-t-il. Ils sont encore plus de 200 000 à être pris au piège dans la ville.