VIDÉO - 16 ans après la disparition de Maddie, l'enquête relancée ?

C'est une des affaires criminelles les plus mystérieuses et médiatiques de ces 20 dernières années. Depuis mardi matin, accompagnés par des chiens, les enquêteurs fouillent les alentours d'un lac artificiel et du barrage d'Arade au Portugal, et sondent les eaux. La zone se trouve à une cinquantaine de kilomètres de la station balnéaire de Praia da Luz, l'endroit où la petite Maddie a disparu, il y a 16 ans.