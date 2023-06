VIDÉO - 34 ans de Tiananmen : commémorations impossibles à Hong Kong

La police de Hong Kong a interpellé au moins deux artistes et deux autres personnes en pleine rue, samedi, à la veille du 34e anniversaire du mouvement de Tiananmen. Pendant plus de 30 ans, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies chaque année dans le parc Victoria pour une veillée aux chandelles en mémoire des plus de 1.000 manifestants pacifiques tombés sous les balles de la répression le 4 juin 1989 sur la place Tiananmen à Pékin. Mais depuis que Pékin a imposé en 2020 une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, les autorités ont mis fin à ces rassemblements.