Les États-Unis sont en proie à une violente vague de chaleur depuis le début de la semaine. Des records historiques de températures ont été atteints ces derniers jours dans certaines villes, comme Chicago ou Washington. Les autorités locales ont pris des mesures en ouvrant par exemple des centres de rafraîchissement.

Les Américains suffoquent. Depuis le début de la semaine, une vague de chaleur brutale touche le Midwest, la région des Grands lacs et le nord-est des États-Unis, tandis que des incendies frappent l’ouest du pays. Detroit, Cleveland, Boston, Chicago, Philadelphie ou encore New York connaissent toutes des températures dépassant les 30°C.

En cause : un dôme de chaleur, inhabituellement précoce selon les scientifiques, qui s’étend du centre jusqu’à l’est du pays. Ce dôme - une masse d’air chaud stagnante et piégée par les hautes pressions atmosphériques - s’était déjà abattu au début du mois de juin sur le sud-ouest du territoire. À ce moment-là, les températures s’étaient déjà envolées : 45°C enregistrés à Phoenix dans l’Arizona, près de 50°C dans la Vallée de la Mort - un record à cette période de l'année.

En tout, plus de 270 millions d’Américains vont vivre des températures égales ou supérieures à 32°C cette semaine. Le service météorologique américain (NWS) prévient : plusieurs régions du Midwest et du nord-est pourraient endurer la plus longue vague de chaleur qu’elles aient connu depuis des décennies.

Des températures jusqu’à 25 degrés au-dessus de la normale

Dans cette zone des États-Unis, les températures vont grimper jusqu'à 25 degrés au-dessus de la normale, et des records devraient être battus un peu partout, souligne CNN. Des villes comme Montpelier (Vermont), Syracuse (New York) et Pittsburgh (Pennsylvanie) n'ont pas connu de telles chaleurs depuis trente ans. Ce jeudi, Washington DC a atteint les 38°C, une première depuis 2016. La métropole de Chicago a battu le record le plus flagrant : le thermomètre a affiché 36°C lundi, une température jamais atteinte à cette période de l’année depuis 1957.

Le NWS indique que de nombreux endroits - d'Indianapolis à Buffalo en passant par Washington - enregistrent déjà et pendant toute la fin de semaine un risque de chaleur de niveau 4, soit le niveau de risque le plus élevé pour la santé humaine. Le service météorologique met donc en garde les populations et appelle à prendre toutes les précautions nécessaires.

Un épisode climatique "particulièrement dangereux"

Face au mercure qui explose, les municipalités activent les protocoles de lutte contre la chaleur. De nombreuses villes comme New York, Cleveland, Chicago ou Burlington dans le Vermont, ont ouvert des centres de rafraîchissement ou des espaces climatisés dédiés à la population.

Le maire de New York a aussi annoncé distribuer des kits de rafraîchissement à tous les travailleurs en extérieur. La Garde nationale a été mobilisée pour réagir face aux risques sur la santé, et l’accès aux piscines, parcs et plages de la ville a été rendu gratuit mercredi et ce jeudi. Selon les données du département de la santé, le nombre de visites aux urgences liées à la chaleur était plus élevé de 631 % mardi, par rapport à un jour moyen de juin dans l'État de New York.

En plus de cela, la durée de ces chaleurs, le ciel sans nuages et les fortes températures nocturnes attendues - avec des minimums autour de 23°C - rendent cet épisode climatique bien plus dangereux que ce que suggèrent les 35°C globalement annoncés, avertit le NWS. "Cela est particulièrement vrai pour ceux sans climatisation adéquate, et dans les régions du nord qui ne sont pas habituées à des vagues de chaleur aussi longues", ajoutent les prévisionnistes. Des températures inégalées à cette période de l’année, annonciatrices d’un été très probablement suffoquant dans une grande partie du pays.

L’impact flagrant du réchauffement climatique

Selon les climatologues, ces canicules à répétition - un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète - sont appelées à se multiplier, s'allonger et s'intensifier dans le futur. En outre, la vague de chaleur mortelle qui a déjà frappé début juin les États-Unis, mais aussi le Mexique et l'Amérique centrale, a été rendue 35 fois plus probable par le changement climatique, d’après l’avis des experts du réseau de référence World Weather Attribution (WWA) rendu ce jeudi.

Les températures extrêmes atteintes lors de cet épisode caniculaire ont désormais quatre fois plus de chances de se répéter dans le climat actuel qu'il y a 25 ans, a encore souligné le WWA. Au Mexique, les records de chaleur en mars avaient provoqué la mort d'au moins 125 personnes et des milliers de malaises.

Et pendant que le nord-est des États-Unis est en surchauffe, le sud-ouest du pays brûle. Les pompiers se battent depuis samedi contre un important incendie - qui a déjà enflammé plus de 6.000 hectares de forêts - au nord-ouest de Los Angeles. Au Nouveau-Mexique, les autorités ont ordonné à 8.000 habitants de la petite ville de Ruidoso d’évacuer à cause des flammes. S’ajoute à cela la tempête tropicale Alberto qui sévit actuellement dans le nord du Mexique et au sud des États-Unis. Elle a déjà engendré la mort de trois personnes au Mexique et a provoqué de gigantesques inondations au Texas et en Louisiane.