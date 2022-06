DOCUMENT - 40 ans de la DGSE : découvrez les coulisses des services de renseignement français

Le lieu lui-même est une forteresse, l'un des plus secrets et impénétrables de notre pays, où 7000 personnes travaillent dans l'ombre. Les équipes de TF1 ont dû laisser leur téléphone portable à l'entrée et à l'intérieur, ont été suivies où qu'elles aillent lors du tournage. Elles ont aussi probablement fait l'objet de recherches sur leur propre parcours. Faute de pouvoir filmer les espions sur le terrain, elles ont pu toutefois accéder à des bureaux, mais en floutant tous les documents et cartes à l'étude.

"En tant que journaliste, on aime montrer les choses, montrer comme les gens travaillent. Ce qui est très compliqué dans ce cas-là", commente auprès de TF1info le journaliste du 20H Florian Litzler. "Ces services n'ont pas besoin de communication, ont très peu au contact de la population, donc ils ouvrent très rarement leurs portes. À peine une poignée de reportages télévisés ont pu les suivre ces dix dernières années." La prise de contact s'est faite grâce à plusieurs réunions en amont, avant de s'entretenir avec quelques agents volontaires, restés néanmoins très évasifs sur leurs activités.