Froid polaire, état d'urgence et pagaille dans les aéroports : la "tempête du siècle" frappe les États-Unis

Le pays, complètement paralysé, grelotte et s'inquiète, à quelques jours de Noël. Celle qui est déjà baptisée la "tempête du siècle" a commencé à se faire ressentir ce jeudi 22 décembre dans une grande partie des États-Unis, provoquant des températures glaciales et de fortes chutes de neige. Des conditions météorologiques qui touchent évidemment le trafic aérien et autoroutier, à l'heure où des millions d'Américains doivent déferler sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d'année.