Atterrissage d'urgence aux États-Unis : le 737 MAX, l'avion maudit de Boeing

Un avion a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Portland, aux États-Unis, dans la soirée de vendredi. En plein vol, quelques minutes après le décollage, un hublot de ce Boeing 737 MAX s'est détaché, laissant un trou béant dans l'appareil. Une nouvelle tuile pour ce modèle qui a déjà connu de nombreux déboires.

Soixante-cinq avions cloués au sol. Alaska Airlines a annoncé ce samedi 6 janvier qu'aucun de ses Boeing 737 MAX-9 ne décollerait jusqu'à ce que chacun d'eux ait fait l'objet d'une batterie de contrôles. "Chaque appareil ne sera remis en service qu'après l'achèvement d'une maintenance et d'inspections de sécurité complètes", a assuré le patron de la compagnie aérienne.

La mesure a été prise après que l'un de ces engins a perdu un hublot en plein vol, quelques minutes après le décollage, obligeant l'équipage à opérer un atterrissage d'urgence. Un incident loin d'être isolé pour ces modèles produits par le constructeur américain.

Deux drames en un an et des malfaçons à répétition

Dès son arrivée sur le marché, celui qui devait devenir l'une des figures de proue de Boeing a fait parler de lui, de manière bien plus dramatique. En octobre 2018, un an et demi après avoir été formellement homologué, un 737 Max de la compagnie Lion Air s'écrase dans l'océan au large des côtes indonésiennes, peu après son décollage, tuant les 189 passagers et membres d'équipage à son bord. Rapidement, les enquêteurs sont formels : des défauts dans la conception du système de commandes de l'engin sont en cause.

Une tragédie suivie à peine six mois plus tard par une seconde. Le 10 mars 2019, un deuxième avion du même type s'écrase dans des conditions similaires, six minutes après son décollage de l'aéroport de la capitale de l'Éthiopie. Là aussi, les 157 occupants de l'appareil sont tués sur le coup.

Dans les deux cas, c'est le logiciel MCAS qui est mis en cause. Selon les résultats des enquêtes, ce système qui protège l'avion du décrochage s'était emballé sur la base d'informations erronées transmises par une des deux sondes de l'appareil. Résultat, trois jours plus tard, l'intégralité des Boeing 737 Max sont interdits de vol.

Qu'à cela ne tienne, Boeing revoit sa copie. Et vingt mois après leur suspension, ces modèles sont de nouveau autorisés à survoler les États-Unis en novembre 2020. Il faudra attendre 2021 en Europe, tandis qu'en Chine, les compagnies restent frileuses jusqu'en janvier 2023.

De quoi relancer l'entreprise. Rapidement coupée dans son élan. Le 24 août, le constructeur aéronautique identifie une malfaçon sur le fuselage du 737 MAX. Bien qu'il "ne pose pas de problème de sécurité", ce problème de cloison étanche à l'arrière de l'appareil va à nouveau perturber les livraisons. Puis, en décembre dernier, l'Agence américaine de régulation de l'aviation civile demande à l'intégralité des compagnies aériennes propriétaires de ce modèle de réaliser des vérifications à cause d'un risque de "boulon desserré" sur le système de contrôle du gouvernail de l'avion.

L'incident de ce début d'année apparaît donc comme un nouveau coup dur pour Boeing, dont le 737 MAX est passé d'avion vedette à avion-maudit en moins de six ans.