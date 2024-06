Joe Biden, Volodymyr Zelensky, le roi Charles et beaucoup d’autres… ils étaient tous là à Omaha Beach, en Normandie, pour les 80 ans du Débarquement. Une journée de fête et d’émotions pour rendre hommage aux anciens combattants.

C’est un saut dans l'histoire de l’Europe qui résonne avec l’actualité. Un devoir de mémoire qui, ce jeudi soir à Omaha Beach, a pris une autre dimension.

D’abord, par l'invitation de Volodymyr Zelensky, alors que Vladimir Poutine, président de la Russie - ex-URSS, qui figurait parmi les alliés à l'époque -, n'a lui pas été convié. Le chef d'État ukrainien a d'ailleurs été salué chaleureusement par un vétéran. Puis, lorsque Emmanuel Macron, a fait un parallèle entre passé et présent. "Face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, M. le président d'Ukraine, dit tout cela", a-t-il lancé. "J'espère que les alliés se tiendront à nouveau avec nous. C'est un combat pour la démocratie", lui a répondu son homologue ukrainien.

L'hommage de Charles III à la résistance française

Quatre-vingts après un autre combat, le soleil s’est levé, quelques heures plus tôt, sur Utah Beach, là où les Navy Seals américains avaient ouvert la route à 23 000 hommes et 1700 véhicules. Ce jeudi, lors d’une reconstitution, 150 personnes leur ont rendu hommage, attirant sur la plage des milliers de passionnés reconnaissants. "On est venus à 3h du matin. On leur doit au moins ça. C'est notre histoire", a témoigné une femme au micro de TF1. "C'est beaucoup d'émotion", a-t-elle ajouté.

Ce souffle vibrant sur les plages de Normandie a traversé le pont de Bénouville au son des cornemuses. Il s'est ensuite retrouvé à Ver-sur-Mer, où les commémorations britanniques ont évoqué union et solidarité. "Je ne m'effondrerais pas si tu tombes", a chanté, de manière très émouvante, Tom Jones, arrachant une larme à plusieurs membres de l'assemblée. Sur place, pour son premier déplacement international depuis l'annonce de son cancer, le Roi Charles III a rendu un vibrant hommage à la résistance française. "Nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et au sacrifice incroyable des hommes et des femmes de la résistance française", a-t-il tonné, visiblement très ému, dans un français parfait.

Et près d'un siècle plus tard, le combat n'a pas changé, selon Joe Biden. "Nous ne pouvons pas laisser faire. Nous ne pouvons pas capituler face aux tyrans. C'est impensable. Nous ne reculerons pas", a martelé le président américain. Et "nous n'oublierons pas" ni les sacrifices des jeunes soldats tombés lors du D-Day, ni même les enjeux actuels de la diplomatie mondiale.